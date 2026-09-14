Nasaďte moderní web server s Nginx (školení)

Nginx je dnes přibližně na třetině web serverů na internetu a toto číslo stále roste. Je výkonný, spolehlivý, má spoustu funkcí a dobře se spravuje. Pokud potřebujete dobrý web server pro svůj projekt, bude Nginx správnou volbou.
Přijďte se naučit, jak s ním dobře zacházet a využít naplno jeho vlastností. Připravili jsme pro vás online školení Nginx, na kterém se naučíte Nginx konfigurovat, využít jeho pokročilé vlastnosti a spustit vlastní web server s veškerým moderním nastavením.
Školení se koná 22. září a proběhne online. Školí Petr Krčmář, linuxák a správce serverů.