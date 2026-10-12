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Nástroj na odstranění Apple Intelligence z macOS 27 ušetří 12 GB

Jan Fikar
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MacBook Pro 2026 Autor: Apple
MacBook Pro 2026
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Apple v macOS 27 odebral možnost zakázat Apple Intelligence jednou volbou. Je třeba jednotlivě zakázat desítky voleb. I přesto zůstávají AI modely na disku a zabírají asi 12 GB. Pomoci může nástroj RemoveMacAI.

Je napsaný ve Swiftu pod licencí MIT. Umožňuje zakázat Apple Intelligence jedním nastavením a navíc odstraní 12 GB nepotřebných modelů z disku. Kromě toho zde najdete volby týkající se soukromí a jiných nastavení. Všechna nastavení probíhají v rámci nového profilu, který je možné lehce opět smazat a vrátit se k výchozímu nastavení pomocí removemacai revert. Instalovat jde například jednoduše pomocí  brew install omlahore/tap/removemacai.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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