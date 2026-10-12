Nástroj na odstranění Apple Intelligence z macOS 27 ušetří 12 GB

Apple v macOS 27 odebral možnost zakázat Apple Intelligence jednou volbou. Je třeba jednotlivě zakázat desítky voleb. I přesto zůstávají AI modely na disku a zabírají asi 12 GB. Pomoci může nástroj RemoveMacAI.
Je napsaný ve Swiftu pod licencí MIT. Umožňuje zakázat Apple Intelligence jedním nastavením a navíc odstraní 12 GB nepotřebných modelů z disku. Kromě toho zde najdete volby týkající se soukromí a jiných nastavení. Všechna nastavení probíhají v rámci nového profilu, který je možné lehce opět smazat a vrátit se k výchozímu nastavení pomocí
removemacai revert. Instalovat jde například jednoduše pomocí
brew install omlahore/tap/removemacai.
(zdroj: slashdot)