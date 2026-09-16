Naučte se Kubernetes na našem dvoudenním školení

Kubernetes je dnes nejrozšířenější platformou na hostovaní Docker kontejnerů a je podporován velkými hráči na trhu (Google, Amazon, Microsoft) skrz Cloud Native Computing Foundation. Kuberneres pro provoz používají všechny velikosti firem, od startupu po korporace. Pojďme se naučit jej používat na dvoudenním kurzu Úvod do Kubernetes, který proběhne v naší pražské školicí místnosti ve dnech 5. a 6. října. Školení proběhne pouze online.
Ukážeme, jak spustit Kuberneres lokálně (pro vývoj) a na cloudové platformě Digital Ocean. Dozvíme se základní strukturu Kubernetes a projdeme si jeho komponenty. Naučíme se, jak napsat Kubernetes manifest a jak jím nasadit aplikaci v Dockeru. Dále si ukážeme, jak pracovat s právy v Kubernetes a jak používat (a psát) Kubernetes balíčky v Helmu.
Školí Ondřej Sika. Podívejte se také na další kurzy, které pořádáme.