 »   »  Naučte se používat Linux správně a bezpečně (online školení)

Redakce

Linuxových systémů přibývá, každý den se spouštějí nové servery a někdo se o ně musí starat. To znamená spoustu různých dovedností specifických právě pro linuxové prostředí. Jak to zprovoznit, kudy bezpečně dovnitř, co tam najdeme, jak se o to postaráme a jak to nastavíme nebo rozšíříme.

Pokud se chcete naučit s Linuxem pracovat a nevíte odkud začít, máme pro vás odborná školení, na kterých probereme vše od základů až po zabezpečení serverů:

Školení proběhnou online a můžete je mít ve výhodném balíčku, který si můžete poskládat podle svých znalostí a potřeb. Školí Petr Krčmář.