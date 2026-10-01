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Naučte se používat Linux správně a bezpečně (školení)

Redakce
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Školení Autor: Karel Choc, Root.cz
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Linuxových systémů přibývá, každý den se spouštějí nové servery a někdo se o ně musí starat. To znamená spoustu různých dovedností specifických právě pro linuxové prostředí. Jak to zprovoznit, kudy bezpečně dovnitř, co tam najdeme, jak se o to postaráme a jak to nastavíme nebo rozšíříme.

Pokud se chcete naučit s Linuxem pracovat a nevíte odkud začít, máme pro vás odborná školení, na kterých probereme vše od základů až po zabezpečení serverů.

Školení proběhnou online. Jednotlivá školení můžete navštívit ve výhodném balíčku, který si můžete poskládat podle svých znalostí a potřeb. Školí Petr Krčmář, zkušený linuxák a lektor.

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