Naučte se pracovat s Dockerem a kontejnery (školení)

Docker je dnes technologie, která proces vývoje, testování a provozování softwaru velmi zjednodušuje. Provozujte cokoliv a kdekoliv. Už nečekejte na nastavení svého serveru nebo na aktualizaci nějaké knihovny. Mějte prostředí jako součást vaší aplikace.
Docker je nástroj na práci s linuxovými kontejnery, které nám umožňují velmi jednoduše pracovat s mnoha různými oddělenými prostředími na jednom hostiteli. Docker také zjednodušuje testování a nasazování aplikací. Připravili jsme pro vás dvoudenní odborné školení Docker, které proběhne ve dnech 15. a 16. září. Akce proběhne pouze online.
Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi kontejnery a virtualizací, naučíte se vytvářet vlastní obrazy, kontejnery pro vývoj/produkci. Ukážeme si, jak distribuovat vlastní obrazy (veřejné/privátní) a jak sestavit multi kontejnerovou aplikaci pomocí Docker Compose. V navazujícím školení se pak naučíme a vyzkoušíme použití Dockeru ve více kontejnerových aplikacích (Docker Compose) na produkčním prostředí (Docker Swarm).