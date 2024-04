Návrh přechodu Fedory Workstation na KDE Plasma

Joshua Strobl, autor desktopového prostředí Budgie, zaslal do projektu Fedora návrh na změnu výchozího uživatelského prostředí. Navrhuje přechod na KDE Plasma, přičemž současné prostředí GNOME by se podle něj mělo přesunout do oddělené edice.





KDE Plasma je podle navrhovatele vysoce kvalitním uživatelským prostředím, které je navíc velmi předvídatelné, protože má stabilnější API než konkurenti. Plasma poskytuje tradičnější uživatelské prostředí, které lze považovat za přístupnější běžným uživatelům počítačů a které zjednodušuje první kroky při používání linuxových operačních systémů, uvádí Strobl.





Jako hlavní výhody uvádí dobrou standardizaci a spolupráci s dalšími subsystémy, inovace, zaměření na uživatele a komunitu a velmi dobrou podporu Waylandu. Jde samozřejmě jen o návrh, se kterým může přijít prakticky kdokoliv. Detaily najdete na samostatné stránce na wiki a rozeběhla se už i intenzivní diskuse.