Návrh VRR Target Limiteru pro grafické ovladače v Linuxu

Připomínkami prochází nový návrh na zavedení techniky limitování snímkové frekvence v režimu variabilní snímkové frekvence VRR. Stojí za ním Nicolas Frattaroli z Collabora se sadou 25 patchů, které zavádí obecnou podporu do linuxového jádra, nezávislou na používaném GPU. Cílem je řešení problémů, které kolem VRR jsou.
Dosud se mohou stávat situace, kdy je snímková frekvence zbytečně vysoká (například při celoobrazovkovém přehrávání filmu s 24 fps, což vede ke zbytečně vysoké spotřebě GPU), nebo pro nízké snímkové frekvence z VRR rozsahu dochází ke stutteringu, nebo naopak u vysokých obnovovacích frekvencí k viditelným výkyvům v jasu obrazu (zejména u OLED). Nicolasův mechanismus by umožnil definovat rozsahy snímkové frekvence pro VRR režim na úrovni grafického ovladače pomocí nového mikro API. A to včetně mechanismu pro hlášení blížící se změny snímkové frekvence daného výstupu (Quick Media Switching). Celá věc by pak měla fungovat se všemi Wayland kompozitory, ať už jde o KWin, Mutter či další projekty, včetně vyvíjené implementace pro Weston.