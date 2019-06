 »   »  Návrh zákona v Indii: 10 let vězení za obchod či těžbu kryptoměn

David Ježek

Do indického parlamentu míří návrh zákona s dlouhým označením The Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2019. Pokud by byl schválen, Indie by se stala zemí kryptoměnám nezaslíbenou.

Osoby či firmy, které kupovaly, prodávaly, držely či těžily kryptoměny, by čelily trestu až 10 let vězení. Porušení zákona by přitom bylo řešeno velmi přísně, bez možnosti kauce: obviněný by nemohl žádat o propuštění z vyšetřovací vazby na kauci. To vše kvůli mechanismu, kdy návrh zákona zařazuje výše uvedené činy mezi veřejné známé trestné činy, tedy de facto na úroveň činů, které kdokoli ve společnosti jednoznačně chápe jako zločiny (vražda, znásilnění apod.).

Cílem návrhu zákona samozřejmě je také snaha zamezit používání kryptoměn jako metody vyhýbání se daním, nelegálním převodům peněz mimo bankovní systém (např. financování terorismu, obchod s drogami apod.). Předpokládá se, že parlamentem zákon projde hladce, jelikož ve „sněmovně“ má vláda většinu a v „senátu“ snad také nebudou problémy.