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Navržen Toolpak: Flatpak pro nástroje

Jan Fikar
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klávesnice, sada nářadí, nástroje, oprava Autor: PCWorld.com
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Flatpak a Flathub jsou řešením pro nezávislé desktopové aplikace, ale pro nástroje v příkazové řádce jako třeba strace či QEMU se moc nehodí. Vývojář Jordan Petridis navrhl Toolpak, což by měl být zjednodušený Flatpak pro nástroje. Naopak by fungovalo například jednoduché volání z příkazové řádky s použitím proměnné PATH, nebude tedy potřeba například  flatpak run org.winehq.Wine.

Nový Toolpak bude používat obrazy UAPI.3 DDI (Discoverable Disk Images). Každý Toolpak bude použitelný samostatně a nebude mít žádné závislosti. Do Toolpaku by se neměl dávat software, pro který se lépe hodí Flatpak. Protože Toolpak bude mít kompletní přístup k celému systému, bude také důležitý obchod, který bude prověřovat jednotlivé Toolpaky a kontrola podpisů při instalaci.

(Zdroj: phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



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