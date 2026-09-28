Navržen Toolpak: Flatpak pro nástroje

Flatpak a Flathub jsou řešením pro nezávislé desktopové aplikace, ale pro nástroje v příkazové řádce jako třeba
strace či
QEMU se moc nehodí. Vývojář navrhl Toolpak, což by měl být zjednodušený Flatpak pro nástroje. Naopak by fungovalo například jednoduché volání z příkazové řádky s použitím proměnné
PATH, nebude tedy potřeba například
flatpak run org.winehq.Wine.
Nový Toolpak bude používat obrazy UAPI.3 DDI (Discoverable Disk Images). Každý Toolpak bude použitelný samostatně a nebude mít žádné závislosti. Do Toolpaku by se neměl dávat software, pro který se lépe hodí Flatpak. Protože Toolpak bude mít kompletní přístup k celému systému, bude také důležitý obchod, který bude prověřovat jednotlivé Toolpaky a kontrola podpisů při instalaci.
(Zdroj: phoronix)