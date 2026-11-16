Vývojář Christoph Hellwig v pátek poslal do jádra XRAID, implementaci RAID nad XFS pro šindelové disky. Tyto disky nemají rády přepisování a XRAID místo přepisování data napíše na nové místo a potom jen změní odkazy. Chová se tedy podobně jako souborový systém s CoW. Tímto se odstraní problém write hole klasického RAID, kdy při zápisu a pádu systému je část dat a parit stará a část nová.
I když není XRAID zatím nijak optimalizovaný pro SSD, zapisuje na ně asi 20x rychleji než na MDRAID. Zároveň je rychlejší i obnovení pole při poruše disku. Součástí nového forku xfsprogs je podpora mkfs a nástroj xraid pro ovládání disků a kontrolu pole.
(zdroj: phoronix)