Nebezpečné zranitelnosti v Drupalu umožňují vzdálené spuštění kódu

Oblíbený systém pro správu obsahu v PHP Drupal má dvě závažné zranitelnosti CVE-2026–108097 (zranitelnost modulu Field UI) a CVE-2026–108099 (zranitelnost modulu Entity List) . Zranitelnosti nejsou samostatně zneužitelné, ale existují způsoby, jak je zneužít ke vzdálenému spuštění kódu bez jakékoli autentizace.
Doporučeno je aktualizovat všechny verze starší než 14. října. Kdo nemůže aktualizovat, měl by alespoň odinstalovat modul core Field UI (
field_ui). Drupal varuje, že funkční exploity se mohou objevit v horizontu hodin či dní.
(zdroj: bleepingcomputer)