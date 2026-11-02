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Nedostatek pamětí může trvat až do roku 2030, říká výrobce SK Hynix

Petr Krčmář
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Paměť RAM Autor: Depositphotos
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Světový nedostatek paměťových čipů se podle jihokorejského výrobce SK Hynix potáhne až do konce desetiletí. Firma ve výsledcích za třetí čtvrtletí uvedla, že nabídka nedokáže držet krok s růstem trhu a že očekává převahu poptávky nad výrobními kapacitami až do roku 2030.

Hlavním motorem poptávky jsou datacentra pro umělou inteligenci. Ta potřebují velké množství paměti pro provoz akcelerátorů a rozsáhlých výpočetních systémů. SK Hynix očekává, že poptávku budou v dalších letech zvyšovat také aplikace využívající „fyzické AI“, například autonomní vozidla a roboti. Ve třetím čtvrtletí roku 2026 vzrostly tržby SK Hynix meziročně o 328 procent a provozní zisk o 632 procent.

Výrobci sice mají v plánu dále rozšiřovat kapacity, ale nová výroba se nedá spustit ze dne na den. Stavba polovodičových továren a náběh produkce trvají řadu let. Náročnější jsou navíc i samotné výrobní postupy u pokročilých pamětí. SK Hynix už uzavřel dlouhodobé dohody pokrývající více než polovinu své plánované kapacity pro roky 2027 a 2028. Jeden z jeho nových závodů, jehož výstavba má stát 13 miliard dolarů, má začít fungovat až v roce 2030.

Nedostatek se tak netýká jen výrobců serverů. Firmy mají důvod upřednostňovat prodej velkým zákazníkům stavějícím datacentra, což může omezovat dostupnost čipů určených pro běžné počítače a další elektroniku. Spotřebitele proto mohou čekat vyšší ceny a horší dostupnost pamětí RAM i úložišť v počítačích, telefonech nebo herních konzolích.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



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