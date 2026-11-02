Nedostatek pamětí může trvat až do roku 2030, říká výrobce SK Hynix

Světový nedostatek paměťových čipů se podle jihokorejského výrobce SK Hynix potáhne až do konce desetiletí. Firma ve výsledcích za třetí čtvrtletí uvedla, že nabídka nedokáže držet krok s růstem trhu a že očekává převahu poptávky nad výrobními kapacitami až do roku 2030.
Hlavním motorem poptávky jsou datacentra pro umělou inteligenci. Ta potřebují velké množství paměti pro provoz akcelerátorů a rozsáhlých výpočetních systémů. SK Hynix očekává, že poptávku budou v dalších letech zvyšovat také aplikace využívající „fyzické AI“, například autonomní vozidla a roboti. Ve třetím čtvrtletí roku 2026 vzrostly tržby SK Hynix meziročně o 328 procent a provozní zisk o 632 procent.
Výrobci sice mají v plánu dále rozšiřovat kapacity, ale nová výroba se nedá spustit ze dne na den. Stavba polovodičových továren a náběh produkce trvají řadu let. Náročnější jsou navíc i samotné výrobní postupy u pokročilých pamětí. SK Hynix už uzavřel dlouhodobé dohody pokrývající více než polovinu své plánované kapacity pro roky 2027 a 2028. Jeden z jeho nových závodů, jehož výstavba má stát 13 miliard dolarů, má začít fungovat až v roce 2030.
Nedostatek se tak netýká jen výrobců serverů. Firmy mají důvod upřednostňovat prodej velkým zákazníkům stavějícím datacentra, což může omezovat dostupnost čipů určených pro běžné počítače a další elektroniku. Spotřebitele proto mohou čekat vyšší ceny a horší dostupnost pamětí RAM i úložišť v počítačích, telefonech nebo herních konzolích.