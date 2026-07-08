Několik států USA žaluje Meta (Facebook) o 1,4 biliónu USD za nedostatečnou ochranu mladistvých

Společnost Meta provozující sociální síť Facebook má v tuto chvíli na krku žalobu o celkově 1 400 miliard USD kvůli nedostatečné ochraně dětí a mladistvých na Facebooku. Podalo ji hned několik států USA, jmenovitě Kalifornie, Kolorado, Kentucky a New Jersey, a to u soudu v kalifornském Oaklandu.
V žalobě jde o spousty porušení ochrany mladistvých a sečtení vyčíslených škod/pokut v jednotlivých státech. Meta je pochopitelně viněna z téhož, z čehož je viněna už po mnoho let: její systém je navržen záměrně závadným způsobem vedoucím k narušování práv a bezpečnosti mladistvých na platformě.
Meta dle očekávání žalobu odmítá, konstatuje, že závislost na sociálních sítích není oficiálně uznávaný psychiatrický stav. Ke smůle Mety ale soudkyně Yvonne Gonzalez Rogers žalobu, resp. slyšení už tento měsíc, nezamítla. Konstatovala, že zdali ke vzniku závislosti na platformách Mety dochází, musí být teprve určeno, stejně tak vyhodnoceno odmítavé stanovisko Mety k tvrzení, že záměrně cílí na mladé uživatele.
GSMarena dále doplňuje, že současná tržní hodnoty Mety je zhruba 1,5 biliónu USD, požadované odškodnění / pokuta tak dosahuje prakticky celé hodnoty společnosti. Pro Metu to bude další právní bitva, kdy nedávno prohrála spor o 375 miliónů dolarů se státem Nové Mexiko, kde žaloba žádá další navýšení odškodného. Celkově je nyní Meta žalována 29 státy USA u federálního soudu pro porušování zákona Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).