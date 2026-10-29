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Nepublikovaný model Anthropicu sestavil exploity pro Chrome, Safari, Android, Windows i Linux

Petr Krčmář
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AI, umělá inteligence, právní dokumenty Autor: Apertia Tech
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Anthropic tvrdí, že jeho dosud nevydaný výzkumný model dokázal najít bezpečnostní chyby a spojit je do funkčních exploitů v pěti rozšířených platformách: Chrome, Safari, Androidu, Windows a Linuxu. Podle jejího popisu šlo o laboratorní testy, nikoli o útoky na skutečné uživatele. Chyby byly před zveřejněním nahlášeny výrobcům a opravy jsou podle Anthropic dostupné.

Nejvýraznějším příkladem je Chrome. Model měl zkombinovat čtyři chyby a obejít tak několik vrstev ochrany prohlížeče. V testu na běžném počítači s macOS se po načtení stránky podařilo spustit aplikaci mimo sandbox prohlížeče bez dalšího kliknutí uživatele. Anthropic uvádí, že v souvislosti s Chrome bylo přiděleno 62 CVE, všechny se závažností vysokou nebo kritickou.

Další ukázky se týkaly obcházení bezpečnostní izolace mezi weby v Safari, získání dat ze zamčeného telefonu s Androidem, vzdáleného pádu systému Windows při obsluze HTTP/3 a získání práv roota na Linuxu přes chybu v cestě pro multipath TCP. Problémům ve Windows a Linuxu byla přidělena označení CVE-2026–33096 a CVE-2026–98432.

Podstatou zprávy není jen to, že model dokázal chyby objevit. Důležitá je schopnost řetězit více zranitelností: jednotlivé chyby mohou mít omezený dopad, ale jejich vhodná kombinace může překonat další bezpečnostní bariéry a vést k výrazně závažnějšímu výsledku. Anthropic tím ukazuje, že některé úkoly, které dříve vyžadovaly specializovanou práci bezpečnostních odborníků, lze částečně automatizovat pomocí AI. Výsledky však zveřejnila sama firma – model není veřejně dostupný a nezávislé zopakování testů zpráva nedokládá.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



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