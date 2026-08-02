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NetBSD 11.0 přináší podporu RISC-V a mikrojádro pro rychlý start

Petr Krčmář
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NetBSD server Autor: Depositphotos
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Projekt NetBSD oznámil vydání operačního systému NetBSD 11.0. Jde o první stabilní vydání, které zahrnuje podporu 64bitové architektury RISC-V, včetně řady zařízení založených na čipech StarFive JH71XX, jako jsou VisionFive 2, PINE64 STAR64 a také emulátoru QEMU.

Dále byla zlepšená shoda s normami POSIX.1–2024 a C23, rozšířena podpora linuxových systémových volání v compat_linux(8), včetně epoll (implementováno na základě kqueue), front zpráv POSIX, statx, readahead, close_range, waitid, renameat2, clone3, sync_file_range, syncfsinotify.

Tato verze přináší specializované jádro MICROVM určené pro extrémně rychlé spouštění virtuálních strojů. Díky využití spouštění PVH, VirtIO MMIO a řady optimalizací jádra se dokáže na moderních procesorech x86 spustit za přibližně 10 ms.

Kromě toho přibyla také úvodní podpora pro čipy Qualcomm Snapdragon X Elite a k dispozici je také nový port virt68k, který umožňuje provozovat port na platformu Motorola 68000 v QEMU včetně paravirtualizovaných ovladačů.

NetBSD je svobodný operační systém z rodiny BSD, navržený s důrazem na přenositelnost, stabilitu a dlouhodobou použitelnost napříč různými platformami. V praxi se používá všude tam, kde je potřeba spolehlivý systém: od serverů, přes vestavěná zařízení až po domácí a vývojové stroje. Jeho výhody spočívají hlavně v konzervativním a dobře zvládnutém vývoji, silném důrazu na bezpečnost a správu konfigurace.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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