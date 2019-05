 »   »  NetBSD 8.1 RC je tady, stahujte a testujte

Petr Topiarz

Je to sotva rok, co vyšlo NetBSD 8.0 a je tady 8.1, vydání, které přináší mnoho oprav. Novinky zapracované do řady 8.x přinesly nějaké mouchy a ty jsou už vychytané. Spousta uživatelů si sice kompiluje NetBSD z větve STABLE, kde už jsou opravy zařazeny, ale část spoléhá na binární vydání a to se blíží.

Vydání 8.1 přináší mnoho oprav zranitelností CPU a bezpečnostních záplat jádra, např obrana před INTEL-SA-00233 (MDS) nebo vypnutí multi-threadingu u x86. Především však stabilitu. Více si přečtete v oznámení vydání. Stahujte a testujte ze sítě zrcadel.