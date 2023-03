Netmetr se mění na LibreSpeed a zapojuje se do světové sítě měřičů

Autor: Depositphotos

Původní projekt Netmetr byl spuštěn v roce 2016 a jeho cílem bylo poskytnout test rychlosti připojení pro uživatele a zároveň pomoci ČTÚ získat data o stavu konektivity u jednotlivých poskytovatelů. Nakonec se úřad rozhodl pro vlastní instanci měřiče a vytvořil Nettest. Tím se původní projekt Netmetr stal vlastně nadbytečným.





CZ.NIC ale měřič rychlosti integroval do projektu Turris a uvažoval, co s ním bude dál. Nakonec bylo rozhodnuto přejít na projekt LibreSpeed a zapojit se do globální sítě serverů pro měření rychlostí. V CZ.NIC proto nainstalovali vlastní instanci serveru LibreSpeed, která bude v následujících týdnech integrována do webového rozhraní Netmetru.