Root.cz  »  Mobily a tablety  »  NexPhone: telefon sloužící jako desktop s Androidem, Debianem a Windows

NexPhone: telefon sloužící jako desktop s Androidem, Debianem a Windows

Petr Krčmář
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

Všechny fotografie

Možná jste někdy snili o tom, že byste mohli svůj telefon po připojení k monitoru začít používat jako plnohodnotný desktop. NexPhone vypadá jako běžný telefon s Androidem, ale po připojení počítačových periferií se může proměnit ve váš pracovní počítač. Kromě Androidu 16 v něm ale můžete snadno používat také Debian nebo restartovat do Windows 11.

Uvnitř telefonu najdete procesor Qualcomm QCM6490, který má od výrobce slíbenou podporu do roku 2036. Nejde totiž o tradiční čip určený pro telefony, ale spíše výkonné průmyslové řešení. Dlouhá podpora by měla umožnit další rozvoj a aktualizaci operačních systémů. Dobrou zprávou je také odemykatelný zavaděč, takže je tu prostor i pro další alternativní systémy.

Dále u něj najdeme 12 GB operační paměti, 256GB úložiště, podporu dual SIM, dva fotoaparáty (64 a 13 Mpx) a 5000mAh baterii s 18W drátovým nabíjením a podporou bezdrátového nabíjení. Komunikovat se světem umí pomocí technologií 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC a USB-C 3.1.

V tuto chvíli je možné telefon předobjednat za 199 dolarů, přičemž dostupný by měl být ve třetím čtvrtletí letošního roku. Poté bude potřeba za nákup doplatit 350 dolarů, takže celkově vás NexPhone vyjde na 549 dolarů. Volitelně si pak můžete za 229 dolarů dokoupit ještě NexDock, což je klávesnice a displej ve formátu notebooku s touchpadem.

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Daň z příjmu fyzických osob

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI