Nextcloud Box: krabička pro domácí cloud s Raspberry Pi

Nextcloud ve spolupráci s Canonicalem uvedl Nextcloud Box. Jedná se o krabičku, která obsahuje terabajtový disk PiDrive a microSD kartu, na které je předinstalované Ubuntu s Nextcloudem. Zařízení vyjde na 70 eur. Už jste ale možná zjistili, že tomu něco chybí – výpočetní jednotka. Tu si uživatel bude muset přidat sám.





V Nextcloud Boxu je místo vyhrazené pro Raspberry Pi 2 nebo 3 a nechybí ani potřebné kabely. Teoreticky by ale mělo být možné použít i jiný jednodeskový počítač, který disponuje dostatečným výkonem, má potřebná rozhraní a do krabičky se vejde. Krabička by se měla začít prodávat 7. října v Evropě a USA. Prodej zajistí Western Digital.





(Zdroj: OMG Ubuntu)