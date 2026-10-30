Nextcloud je platforma pro ukládání a sdílení souborů i týmovou spolupráci. Nabízí na jednom místě například společnou editaci dokumentů, kalendář, kontakty, e-mail a chat s videohovory. Aby vám Nextcloud dobře sloužil v každodenním provozu a vy jste dokázali poradit jeho uživatelům, připravili jsme školení Nextcloud pro správce: podpora uživatelů. Školení proběhne online 10. prosince 2026.
Školení je určeno IT administrátorům a pracovníkům helpdesku, kteří Nextcloud ve firmě či organizaci spravují a zároveň nabízejí podporu pro uživatele. Předpokládá se základní přehled o administraci Nextcloudu, například ze školení zaměřeného na instalaci a provoz, případně odpovídající praktická zkušenost.
Projdeme si Nextcloud z pohledu běžného uživatele — od prvního přihlášení a nastavení profilu až po práci s typickými aplikacemi. Zaměříme se na nahrávání a sdílení souborů, nastavování přístupových práv, odkazy ke stažení a verzování dokumentů, společnou editaci dokumentů, kalendář, kontakty a jejich synchronizaci s telefonem či počítačem.
Seznámíte se také s aplikacemi, jako jsou e-mail, Talk pro chat a videohovory, trezor na hesla, úkolovník, kancelářský balík, fotogalerie, mapy nebo wiki. Probereme instalaci a nastavení mobilních i desktopových aplikací i řešení typických problémů; na závěr bude prostor pro vaše dotazy a situace z praxe.
Školí Vlastimil Ott, který se svobodnému softwaru věnuje čtvrt století a má rozsáhlé zkušenosti s Linuxem, LibreOffice, WordPressem i Nextcloudem.