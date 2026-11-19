Bezpečnostní výzkumníci ze společností Wiz, Rapid7 a dalších týmů odhalili dvě kritické zranitelnosti webového serveru Nginx, označené jako CVE-2026-123633 a CVE-2026-123007. Obě mají hodnocení CVSS 4.0 9,2 a umožňují útočníkovi vzdáleně spustit libovolný kód na serveru bez nutnosti autentizace. Podmínkou zneužití je zapnutý protokol HTTP/2.
První zranitelnost (CVE-2026-123633) spočívá v chybě typu use-after-free při správě HTTP/2 spojení. Druhá (CVE-2026-123007) je způsobena celočíselným podtečením při řízení toku dat HTTP/2, které může vést k poškození paměti. Druhá chyba se v kódu nachází již od verze Nginx 1.9.5 z roku 2015 a její zneužití nevyžaduje reverzní proxy ani další moduly.
Opravy jsou dostupné ve verzích Nginx OSS 1.30.7 (stable) a 1.31.9 (mainline). Správcům se doporučuje neprodlená aktualizace. Pokud není možné aktualizaci provést okamžitě, lze jako dočasné opatření vypnout HTTP/2.
Výzkumníci úspěšně ověřili vzdálené spuštění kódu v laboratorních podmínkách, včetně obejití ochrany ASLR. Funkční exploity zatím nezveřejnili.