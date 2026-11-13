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Nintendo nechalo z GitHubu odstranit stovky projektů pro Switch

Petr Krčmář
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Nintendo Switch 2 Autor: Nintendo
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Nintendo poslalo GitHubu čtyři žádosti o odstranění obsahu podle amerického zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Tři se týkaly emulátorů Yuzu a Citron Neo, čtvrtá firmwaru pro modčipy upravující konzoli Switch. Zásah postihl přibližně 217 repozitářů včetně jejich kopií a odvozených verzí.

Největší část tvořil firmware pro modčipy Picofly, SX Core, SX Lite a HWFLY. Nintendo původně označilo konkrétní repozitář, žádost se však vztáhla i na jeho kopie a celkem bylo zablokováno 144 repozitářů. Firmware umožňuje upraveným konzolím obejít některé bezpečnostní kontroly při spuštění. Další oznámení zasáhla projekty kolem emulátorů Yuzu a Citron Neo, který je odvozenou verzí Yuzu. Samotná žádost týkající se Citron Neo vedla k odstranění 71 repozitářů. V případě dvou dalších odnoží Yuzu jejich provozovatelé kód odstranili sami.

Nintendo ve svých oznámeních tvrdí, že dotčený software obchází technické ochrany konzole a může umožnit spouštění neautorizovaných kopií her. Jde o právní argument společnosti v žádostech o odstranění obsahu, nikoli o soudní rozhodnutí, že každý z dotčených projektů porušuje zákon. Předchozí spor o Yuzu skončil v roce 2024 dohodou, podle níž se jeho provozovatel zavázal zaplatit Nintendu 2,4 milionu dolarů.

Odstranění repozitářů nutně neznamená konec samotných projektů ani automatické znefunkčnění již upravených konzolí. Kód a firmware se mohou dál šířit prostřednictvím jiných kanálů. Zásah však ztěžuje jejich získávání a může omezit aktualizace nebo instalaci firmwaru na dalších zařízeních. Jde o další výrazný zásah Nintenda vůči komunitě kolem emulace a úprav Switche na GitHubu.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



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