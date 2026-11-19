Provoz uzlem NIX.CZ večer poprvé překonal hranici čtyř terabitů za sekundu. V tomto peeringovém uzlu si poskytovatelé připojení a služeb vzájemně předávají data.
K překonání dosavadního maxima přispělo očekávané vydání hry Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Hra vychází dnes pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Hráči si ji mohli předem stáhnout v rámci takzvaného preloadu: instalační soubory mají přes 200 GB.
Je velice pravděpodobné, že k překonání 4 Tb/s přispělo plánované uvedení hry GTA 6 na trh, komentoval Adam Golecký, ředitel NIX.CZ.
Velký zájem o předběžné stahování zaznamenaly také zahraniční uzly. DE-CIX ve Frankfurtu podle dostupných údajů dosáhl rekordního provozu 22,3 Tb/s.
Internetový provoz v minulosti výrazně rostl zejména při velkých sportovních událostech. V Česku šlo typicky o přenosy zápasů hokejové reprezentace na mistrovství světa, které diváci sledovali přes internet.