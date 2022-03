Nokia se podílela na budování špehovacího systému v Rusku

List The New York Times publikoval informaci, že se firma Nokia řadu let podílela na propojení telekomunikační sítě největšího ruského mobilního operátora MTS. Integrovala jej se špehovacími systémy tajné služby FSB (Federální služba bezpečnosti). Firma Nokia integrační proces podpořila vybavením, softwarem i poradenstvím.

Tento sledovací systém má název „systém pro operativní vyšetřovací aktivity“ nebo zkráceně SORM. Deník se dostal k tisícům interních dokumentů společnosti z let 2008 až 2017. Z dokumentů je patrné, že Nokia sehrála klíčovou roli v této integraci.

Firma na počátku března oznámila přerušení dodávek do Ruska.

Zdroj: NYTimes, iRozhlas