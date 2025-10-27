Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Nová rozšíření Firefoxu budou muset uvádět, jaká data sbírají

Nová rozšíření Firefoxu budou muset uvádět, jaká data sbírají

Jan Fikar
Dnes
Firefox prohlížeč Mozilla Autor: Mozilla

Od 3. listopadu musí všechna nová rozšíření Firefoxu detailně vyplnit, jaká data uživatelů sbírají a jestli je sdílí s dalšími subjekty. Tyto údaje musí být uvedeny v souboru manifest.json pod klíčem browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions. Uvedeno musí být i to, jestli rozšíření nic nesbírá.

Uživatel pak bude mít při instalaci možnost sběr dat povolit či zakázat. Také bude informován v případě, že rozšíření žádná data nesbírá. Informace o sběru dat budou také zobrazeny v obchodě s rozšířeními. Stávající rozšíření budou muset deklarovat sběr dat postupně v první polovině příštího roku.

(zdroj: slashdot, bleepingcomputer)

Firefox rozšíření sběr dat 1Autor: Mozilla
Firefox rozšíření sběr dat 2Autor: Mozilla
Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

