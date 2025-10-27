Nová rozšíření Firefoxu budou muset uvádět, jaká data sbírají
Od 3. listopadu musí všechna nová rozšíření Firefoxu detailně vyplnit, jaká data uživatelů sbírají a jestli je sdílí s dalšími subjekty. Tyto údaje musí být uvedeny v souboru
manifest.json pod klíčem
browser_specific_settings.gecko.data_collection_permissions. Uvedeno musí být i to, jestli rozšíření nic nesbírá.
Uživatel pak bude mít při instalaci možnost sběr dat povolit či zakázat. Také bude informován v případě, že rozšíření žádná data nesbírá. Informace o sběru dat budou také zobrazeny v obchodě s rozšířeními. Stávající rozšíření budou muset deklarovat sběr dat postupně v první polovině příštího roku.
(zdroj: slashdot, bleepingcomputer)