Root.cz  »  Hry

Nová verze D7VK 1.8 dále vylepšuje běh starých Direct3D her

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vulkan

Projekt D7VK vydává novou verzi 1.8, která dále posouvá možnost provozu her napsaných pro Direct3D verzí 3 až 7. Nově přibyla podpora volání ProcessVertices běžících na CPU, což řeší řadu chyb v renderování mnohých starých Direct3D her.

Mění se také forma tzv. presentation mode, kdy lze nově využívat věci jako DXVK HUD, viz ukázky v oznámení nové verze na GitHubu projektu – opraveny jsou například menu ve hrách Blade of Darkness, Sacred, Lands of Lore III, Codename: Outbreak, FIFA 2001, FIFA 99 a Simon the Sorcerer 3D. Připomeňme, že D7VK z projektu DXVK implementujícího pozdější verze Direct3D vychází. Dále tvůrci implementovali širokou škálu oprav chyb a menší dílčích vylepšení.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

