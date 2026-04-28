Nová verze D7VK 1.8 dále vylepšuje běh starých Direct3D her

Projekt D7VK vydává novou verzi 1.8, která dále posouvá možnost provozu her napsaných pro Direct3D verzí 3 až 7. Nově přibyla podpora volání
ProcessVertices běžících na CPU, což řeší řadu chyb v renderování mnohých starých Direct3D her.
Mění se také forma tzv. presentation mode, kdy lze nově využívat věci jako DXVK HUD, viz ukázky v oznámení nové verze na GitHubu projektu – opraveny jsou například menu ve hrách Blade of Darkness, Sacred, Lands of Lore III, Codename: Outbreak, FIFA 2001, FIFA 99 a Simon the Sorcerer 3D. Připomeňme, že D7VK z projektu DXVK implementujícího pozdější verze Direct3D vychází. Dále tvůrci implementovali širokou škálu oprav chyb a menší dílčích vylepšení.