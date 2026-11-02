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Nové jádro Ginux v Rustu kompatibilní s Linuxem

Jan Fikar
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Rocky Linux server Autor: Depositphotos
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Vývojář Gregory Kurtzer, známý jako spoluzakladatel CentOS a Rocky Linuxu, vytvořil nové nezávislé jádro Ginux. Je napsáno v Rustu a běží na x86_64 s UEFI. Ginux má API kompatibilní s Linuxem, knihovny a aplikace z Linuxu na něm normálně fungují. Například Rocky Linux 10 se systemd na něm běží.

G v názvu Ginux není z GNU, ale z GPT. Ginux byl vytvořen ChatGPT 5.6 Sol za 11 dní pomocí HDAE (Human-Directed Agentic Engineering). Ginux zatím běží jen v QEMU, neumí například GPU, ani NVMe. Také neproběhl bezpečnostní audit. Jde o pokusný projekt, který není náhradou za Linux a nemá se používat v produkci. Je zveřejněn na GitHubu pod licencí Apache 2.0.

(zdroj: slashdot)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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