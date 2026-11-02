Nové jádro Ginux v Rustu kompatibilní s Linuxem

Vývojář Gregory Kurtzer, známý jako spoluzakladatel CentOS a Rocky Linuxu, vytvořil nové nezávislé jádro Ginux. Je napsáno v Rustu a běží na x86_64 s UEFI. Ginux má API kompatibilní s Linuxem, knihovny a aplikace z Linuxu na něm normálně fungují. Například Rocky Linux 10 se systemd na něm běží.
G v názvu Ginux není z GNU, ale z GPT. Ginux byl vytvořen ChatGPT 5.6 Sol za 11 dní pomocí HDAE (Human-Directed Agentic Engineering). Ginux zatím běží jen v QEMU, neumí například GPU, ani NVMe. Také neproběhl bezpečnostní audit. Jde o pokusný projekt, který není náhradou za Linux a nemá se používat v produkci. Je zveřejněn na GitHubu pod licencí Apache 2.0.
(zdroj: slashdot)