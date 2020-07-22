Nové KDE Slimbooky přinesou 8jádrový AMD Ryzen 7 4800H

KDE Slimbook v nejnovějším provedení přejde na procesor od AMD, konkrétně 7nm mobilní APU Ryzen 7 4800H generace „Renoir“. Menší 14palcová varianta ProX váží pouze 1,1 kg, větší 15,6palcová ProX 15 pak o něco více.
Obě verze spojuje IPS LED displej, hořčíkovo-hliníkové tělo, podpora až 64 GB RAM, USB-C a HDMI. Akumulátory mají kapacity 47Wh, resp. 92Whr u většího modelu. Upgrade strojů primárně spočívá v přechodu od max. 4jádrových Intel Core k novému 8jádrovém Ryzenu. Další podrobnosti zatím nejsou známy.