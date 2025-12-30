Root.cz  »  Souborové systémy  »  Nové mount API a jeho dokumentaci dělí 6 let

Nové mount API a jeho dokumentaci dělí 6 let

David Ježek
Dnes
SSD a HDD
SSD a HDD

Aktuální API pro připojování oddílů na Linuxu je s námi už několik let. Teprve nyní však dostává v rámci projektu linuxového jádra svou kompletní dokumentaci. Proces trval 6 let a párkrát se po cestě zadrhl. Každopádně tak může sloužit jako ilustrace toho, jak je vývoj technologií často překotný oproti jejich ucelené dokumentaci.

Současné API, které je kolekcí systémových volání jako fsopen / fsconfig, se v jádru obejvilo v roce 2019 s verzí Linux 5.2 a od té doby dostalo podporu ze strany všech hlavních souborových systémů, jedním z posledních byl F2FS v tomto roce. Prvotní verze dokumentace se přitom do jádra dostávala už v roce 2018, ale proces se tehdy zasekl, stejně jako o dva roky později. Teprve nyní, v rámci manpages 6.16 předminulý měsíc byla dokumentace zahrnuta a čeká na vydání v rámci stránek jako man7.org. 

Možný zádrhel popisuje Christian Brauner, nyní pracující v linuxovém týmu v Microsoftu: sazba manuálových stránek neprobíhá v Markdownu (tuto verzi Christian udržuje), ale v Groffu, což možná stojí za tím, že nové API nemá tak rychlou adopci v souborových systémech – vývojáři dlouho neměli k dispozici dostatečnou dokumentaci.

David Ježek

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

