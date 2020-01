 »   »  Novou členkou představenstva Cisco je Dr. Lisa Su z AMD

David Ježek

Cisco oznamuje, že do svého představenstva nově s okamžitou platností jmenuje šéfku AMD, Lisu Su. Šéf Cisca Chuck Robbins k tomu dodává, že Lisa je skvělá obchodnice s hlubokou znalostí polovodičového průmyslu a Cisco se těší, s čím přijde.

Připomeňme, že po letech strávených zejména v IBM přišla před 8 lety do AMD a v roce 2014 nastoupila po Rory Readovi do čela firmy. Dříve také pracovala ve Freescale Semiconductor či Texas Instruments a doktorát dělala na MIT o technologii Silicon on Insulator (SOI), která byla ve své době klíčovým průlomem ve výrobě procesorů.