Nový Fan Controller od Arctic rovnou i s podporou Linuxu

Takto vypadá ideální podpora hardwaru na Linuxu. Společnost Arctic uvedla na trh nový kontrolér pro ovládání ventilátorů a rovnou ode dne uvedení má produkt podporu v Linuxu. Tuto podporu připravili vývojáři Arcticu. Vyřešena tím je i jedna malá hádanka.
Ovladač z dílny Arcticu totiž do Linuxu připutoval už v březnu. Umožňoval ovládání až 10 ventilátorů a byl správě integrován s rozhraním HWMON, jak pro ovládání, tak pro čtení hodnot. Jenže Arctic žádný takový hardware na trhu neměl, ovladač ale nadále vylepšoval a nyní víme proč. Na trh zamířil Fan Controller za cenu 16,99 eur. Na vstupu chce jedno SATA napájení a ventilátorům je k dispozici celkem 4,5 A, maximálně 2 A / port.
Kéž by to takto dělali všichni.