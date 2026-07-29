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Nový Fan Controller od Arctic rovnou i s podporou Linuxu

David Ježek
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Arctic Fan Controller Autor: Arctic
Arctic Fan Controller
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Takto vypadá ideální podpora hardwaru na Linuxu. Společnost Arctic uvedla na trh nový kontrolér pro ovládání ventilátorů a rovnou ode dne uvedení má produkt podporu v Linuxu. Tuto podporu připravili vývojáři Arcticu. Vyřešena tím je i jedna malá hádanka.

Ovladač z dílny Arcticu totiž do Linuxu připutoval už v březnu. Umožňoval ovládání až 10 ventilátorů a byl správě integrován s rozhraním HWMON, jak pro ovládání, tak pro čtení hodnot. Jenže Arctic žádný takový hardware na trhu neměl, ovladač ale nadále vylepšoval a nyní víme proč. Na trh zamířil Fan Controller za cenu 16,99 eur. Na vstupu chce jedno SATA napájení a ventilátorům je k dispozici celkem 4,5 A, maximálně 2 A / port.

Kéž by to takto dělali všichni.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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