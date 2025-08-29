Root.cz  »  Video  »  Nový FFmpeg 8.0 „Huffman“ umí rozpoznat řeč a přidat titulky

Nový FFmpeg 8.0 „Huffman“ umí rozpoznat řeč a přidat titulky

Jan Fikar
Dnes
FFmpeg Autor: FFmpeg

Jak jsme již informovali, před týdnem vyšel FFmpeg 8.0 „Huffman“. Hlavní novinkou bylo přidání dekodérů a kodérů používající API Vulkan. Kromě toho FFmpeg 8.0 nyní podporuje filtr Whisper. Konkrétně jde o Whisper.cpp bulharského vývojáře Georgie Gerganova.

Whisper je open-source AI model pro rozpoznávání řeči od Open AI a Whisper.cpp je lehká implementace pro lokální inferenci, tedy bez nutnosti komunikace se servery. Díky tomu může FFmpeg 8.0 sám lokálně generovat a zobrazovat titulky. Tato funkcionalita byla již dříve oznámena ve VLC.

(zdroj: The Register)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

