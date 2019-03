 »   »  Nový firmware pro oblíbené čtečky PocketBook Touch Lux 2 a 3

anonymní

V minulých dnech se objevil nový firmware pro velmi oblíbené čtečky PocketBook Touch Lux 2 a PocketBook Touch Lux 3. Výrobce přišel s řadou vylepšení.

Za zmínku rozhodně stojí výrazné zrychlení čtečky. Z vypnutého stavu do stavu, kdy můžete začít číst se nyní dostanete v řádu jednotek sekund místo předešlých desítek!

Další změnou je sjednocení čtení všech podporovaných formátů do jedné aplikace – již se nepoužívají 3 aplikace (byl například odstraněn Adobe Viewer pro čtení PDF). Internetový prohlížeč je nyní již konečně svižný a použitelný a zážitek z prohlížení např. root.cz je nesrovnatelný ve staré a nové verzi.

Velmi kvituji to, že i pro relativně starší produkty výrobce stále nabízí kvalitní podporu a tento firmware je toho důkazem. ve své podstatě je to firmware, který je používán u nejnovějších modelů implementovaný do starších řad

Firmware stáhnete zde : PocketBook Touch Lux 2 PocketBook Touch Lux 3

Co je nového najdete v poznámkách k vydání.

Aktualizaci doporučuji, nejlepší kombinací je záloha a návrat k továrnímu nastavení, protože změny jsou opravdu poměrně rozsáhlé. A jestli jste uvažovali o náhradě vaší čtečky Touch Lux 2 nebo 3 za nejnovější Touch 4, není k tomu v tuto chvíli důvod.