Nový Kilo Code agent pre VS Code: veľká prerábka, jednotné jadro

johny
Dnes
Kilo VS Code Autor: Kilo.ai

Kilo Code pre VS Code dostal najväčší upgrade od svojho vzniku. Nová verzia beží na OpenCode serveri – jednotnom jadre pre VS Code rozšírenie, CLI aj cloudových agentov, čo prináša rýchlejšie reakcie a konzistentné správanie.

Hlavným dôvodom prerábky bolo odstrániť závislosť od interných VS Code komponentov, ktoré používali všetky Kilo nástroje aj tam, kde to nedávalo zmysel. Tento technický strop brzdil vývoj, preto tím prebudoval celé jadro na prenosný OpenCode server, aby mohli rýchlejšie inovovať a priniesť rovnaký engine do VS Code, CLI aj Cloud Agents.

Medzi hlavné novinky patria paralelní subagenti pre komplexné úlohy, nový Agent Manager s izolovanými pracovnými priestormi, inline code review s komentármi priamo v diffe a možnosť porovnávať výstupy viacerých modelov vedľa seba.

Prechod na novú verziu je jednoduchý; na začiatku sa spustí sprievodca, ktorý automaticky prenesie nastavenia, relácie a API kľúče. Do konca týždňa máme aj možnosť testovať zadarmo nový model Trinity-Large-Thinking od Arcee AI.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

johny

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Nebezpeční hackeři zneužili i českou infrastrukturu

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Jak reagovat při epileptickém záchvatu? Do úst nesahejte

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (1.)

Vyšel Computertrends 4/2026

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Další pokuta za švarcsystém, tentokrát pro kadeřnice

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

