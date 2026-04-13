Nový souborový systém FTRFS s opravou chyb pro vesmír

Jan Fikar
Dnes
Japonci vyslali do vesmíru první dřevěný satelit Autor: Kyoto University

Do linuxového jádra byl zaslán nový souborový systém FTRFS (Fault-Tolerant Radiation-Robust Filesystem). I když se zkratka podobá BTRFS, nemají spolu nic společného. FTRFS je souborový systém s opravou chyb do prostředí s velkou radiací, najde tedy uplatnění například ve vesmíru. Začlenění do jádra může být spojeno se snahami přenést velká výpočetní centra na oběžnou dráhu.

FTRFS používá kontrolní součty CRC32 pro každý blok a každý inode. Používá také Reed-Solomon FEC (Forward Error Correction) pro opravu chyb a podporuje hlášení chyb do uživatelského prostoru kompatibilní s EDAC pro paměti ECC. Více detailů o FTRFS najdete v článku z roku 2015.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

