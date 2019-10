 »   »  Nový veřejný DNS resolver od CZ.NIC odbavuje více než 20 procent provozu

Petr Krčmář

CZ.NIC na konci dubna letošního roku spustil novou verzi svého otevřeného veřejného DNS resolveru (zkráceně ODVR). Používá anycast, moderní Knot Resolver a kromě klasického DNS nabízí také DNS-over-TLS a DNS-over-HTTPS. Minulý týden byla zveřejněna informace o tom, že starý resolver bude v dohledné době vypnut a správci by jej měli přestat používat.

Byli také adresně osloveni správci 30 sítí, které přivádějí na ODVR největší provoz. Také díky jejich aktivitě dnes CZ.NIC oznámil, že nový anycastový ODVR už odbavuje více než 20 procent provozu. Opravdu nás těší, že měníte nastavení svých zařízeních a pomáháte tak přibližovat moment, kdy původní ODVR platformu, zejména původní anycast část, vypneme. Právě u té původní anycast části předpokládáme, že by její podíl na celkovém odbavování provozu mohl poklesnout do řádu jednotek procent ještě do konce tohoto roku a to by tedy byl pro nás jednoznačný impuls pro její vypnutí, píše Zdeněk Brůna, technický ředitel CZ.NIC.

Pokud stále ještě staré adresy používáte, co nejdříve přejděte na aktuální ODVR. Zapomeňte prosím na: 217.31.204.130, 2001:1488:800:400::130 a 193.29.206.206, 2001:678:1::206, přejděte včas na: 193.17.47.1, 2001:148f:ffff::1 a 185.43.135.1, 2001:148f:fffe::1.