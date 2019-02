Jan Fikar

Ve středu tvůrci programu hashcat na Twitteru oznámili, že ručně optimalizovaná beta verze hashcat 6.0.0 s kartou NVIDIA 2080Ti dosahuje 100 GH/s. To by při použití osmi karet znamenalo prolomení libovolného NTLM hesla do 2,5 hodiny.

Osm karet stojí zhruba 10 tisíc dolarů, stejný výpočetní výkon lze ale pronajmout u Amazonu za asi 25 dolarů.

(zdroj: theregister)