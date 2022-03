Nvidia VDPAU 1.5 přidává podporu AV1

Autor: Depositphotos

Knihovna VDPAU (Video Decode and Presentation API for Unix) pro hardwarové dekódování videa od Nvidie přináší v nové verzi podporu dekódování formátu AV1. Jde o nové vydání téměř dva roky po předchozí verzi, VDPAU je už více než 10 let stará záležitost a Nvidia primárně soustředí síly na modernější a multiplatformní rozhraní NVENC/NVDEC.