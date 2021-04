O2 je do NIX.CZ připojené dvěma 400GE linkami, celkový provoz sítě překročil 1 Tb/s

Autor: NIX.CZ

Společnost O2 na začátku letošního roku zaznamenala rekordní datový přenos a překročila hranici 1 Tb/s. Významně proto navýšila kapacitu přenosu do českého peeringového uzlu NIX.CZ novou ethernetovou technologií 400GE. Dosud byl operátor připojen do NIX.CZ pěti 100gigabitovými porty na dvou linkách. Nově nyní navýšil provoz na 800 Gb/s pomocí propoje 2× 400GE pro první linku, druhá bude následovat do konce letošního roku. Poté bude O2 připojeno do propojovacího uzlu rychlostí dvakrát 800 Gb/s.

O2 pravidelně navyšuje své linky jak v páteřní síti, tak do NIX.CZ a k ostatním peeringovým partnerům. V letošním roce jsme však jako první v České republice instalovali novou technologii, jež nám umožnila skokové navýšení kapacity přenosu, vysvětluje Martin Lukeš, manažer vývoje IP/přenosových technologií v O2. Tento krok nám umožní lepší využití výkonu hlavních prvků datové sítě a zjednodušenou správu. A to nejen pro externí připojení naší sítě, ale i v páteřích interní sítě.

Jedním z hlavních cílů aktuálního technologického vylepšení je vznik rezervy pro špičky provozu, které jsou v současné době spojeny s výrazným využíváním domácích přípojek pro práci z domova, on-line výuku a zábavu. Zejména sledování online přenosů ze sportovních akcí tradičně velmi vytěžovalo české internetové linky. V minulosti tyto přenosy sledoval přes internet každý sedmý divák a očekávám, že tento trend bude v budoucnu posilovat. Vliv na to bude mít také to, že se diváci těchto akcí nemohou zúčastnit osobně," dodává Martin Lukeš.

NIX.CZ spojil svůj upgrade páteřních přepínačů s nasazením technologie 400GE. Tyto porty jsme využili pro propojení s naším největším členem a díky tomu jsme realizovali v Česku historicky první použití 400GE technologií na rozdílných zařízeních, říká Adam Golecký, ředitel sdružení NIX.CZ. Technologie 400GE je dalším generačním skokem. Velice si ceníme toho, že O2 zvýšilo své připojení do NIX.CZ na kapacitu 800 Gb/s na prvním z obou připojení. Cílovým stavem je v letošním roce upgrade i druhé linky na celkové připojení 2× 800 Gb/s, dodává Golecký.

(Zdroj: Tisková zpráva)