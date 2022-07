O2 opět nabízí předplacenou Datamánii: 100 GB dat měsíčně za 300 Kč

Autor: Depositphotos

Mobilní operátor O2 opět opakuje letní nabídku Datamánie, kterou představil už v předchozích dvou letech. Jde o předplacenou kartu, na níž je možné každý měsíc koupit balíček 100 GB dat za 300 korun. Aby zůstal balíček aktivní, je potřeba jej každý měsíc obnovovat, což je možné automatizovat v aplikaci Moje O2. Nabídka je také platná pouze v rámci České republiky, karta nepodporuje roaming.

Karta je primárně datovací, takže je možné ji použít třeba v telefonu podporujícím dual SIM. Samozřejmě má i svoje běžné telefonní číslo a je možné ji využít pro běžné hovory či zprávy, přičemž se při prvním hovoru daného dne vždy z kreditu odečte 15 Kč a poté už nejsou hovory po zbytek dne zpoplatňovány. Za SMS si operátor řekne 2 Kč.

SIM kartu je možné objednat jen online za 300 Kč a dorazí vám poštou do pěti pracovních dnů. V rámci jedné objednávky je možné pořídit maximálně tři karty Datamánie. Nabídka je omezena, objednávat je možné do 22. srpna nebo do vyprodání zásob.