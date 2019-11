 »   »  Ondřej Filip je součástí skupiny Trusted Community Representatives v rámci IANA

Petr Krčmář

Mezinárodní organizace IANA, která mimo jiného spravuje kořenovou zónu systému doménových jmen (DNS), jmenovala Ondřeje Filipa do prestižní skupiny důvěryhodných zástupců komunity Trusted Community Representatives (TCR). Výkonný ředitel sdružení CZ.NIC a předseda představenstva českého neutrálního propojovacího uzlu NIX.CZ, se stal jedním z deseti Backup TCR, kteří jsou v případě potřeby připraveni nahradit takzvané Active TCR.

Skupina Trusted Community Representatives vznikla na základě snah o vyšší zabezpečení systému DNS, a to konkrétně technologií DNSSEC. Tito respektovaní odborníci dohlíží nad procesem podpisu kořenové zóny a v případě kompletní havárie jsou připraveni obnovit jeho provoz. Skupina Trusted Community Representatives je složena z Backup TCR (10 osob), Cryptographic Officers (14 osob) a Recovery Key Share Holders (7 osob).