Ondřej Filip se stal předsedou představenstva organizace RIPE NCC

Správa 830 milionů IP adres v celkové hodnotě přibližně jeden bilion českých korun, více než 20 000 členských společností, jedna z pěti organizací spravující internetové adresy celého světa – to je jen krátká vizitka mezinárodního sdružení RIPE NCC, které od 1. září řídí jako předseda jejího představenstva Čech Ondřej Filip.
Pro výkonného ředitele českého sdružení CZ.NIC je to v krátké době další významné ocenění za jeho práci v oblasti rozvoje Internetu. V květnu ho mezinárodní organizace ICANN jmenovala do skupiny 14 důvěryhodných členů internetové komunity, kterým svěřila „klíče od Internetu“.
Hlavním posláním organizace RIPE NCC je přidělovat internetové adresy, bez nichž by nemohl fungovat Internet v Evropě, na Blízkém východě a v části centrální Asie. Ondřej Filip, který v Česku vede sdružení CZ.NIC a předsedá představenstvu sdružení NIX.CZ, se tak 1. září stal historicky nejvýše postaveným Čechem v mezinárodní struktuře organizací zajišťující správu Internetu.
Jmenování do čela představenstva tak významné organizace, jakou je sdružení RIPE NCC, je pro mě velkou poctou a zároveň odměnou za práci na poli rozvoje Internetu nejen v Česku, ale i ve světě. Jmenování přijímám s pokorou, protože přichází v době, kdy RIPE NCC čelí výzvám spojených s eskalací válečných konfliktů v regionech, v nichž poskytuje své služby, uvedl Ondřej Filip, dnes jmenovaný předseda představenstva mezinárodního sdružení RIPE NCC.
(Zdroj: Tisková zpráva)