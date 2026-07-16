OnePlus opouští trh v Evropě a Spojených státech

Společnost OnePlus potvrdila to, co odborníci z oboru již dlouho očekávali: stahuje se z evropského a amerického trhu a v žádné z těchto oblastí již nebude uvádět na trh nové produkty. Mateřská společnost Oppo slibuje, že bude plnit stávající dohody o podpoře a záruce. Společnost také bude dále v Evropě prodávat telefony vlastní značky Realme.
Aby byla zajištěna softwarová podpora, dojde v nadcházejících měsících k přechodu zařízení z OxygenOS od OnePlus na ColorOS od Oppo. Uživatelé budou mít možnost vrátit se k OxygenOS, pokud si to budou přát, i když to pravděpodobně bude znamenat, že se vzdají budoucích aktualizací.
Podle zatím neoficiálních informací se má OnePlus stáhnout také z dalších světových trhů, včetně toho Indického. Značka by měla zůstat aktivní už pouze v Číně. Naopak Realme se zřejmě stáhne z Číny a rozšíří své prodejní kanály v Evropě, včetně severských zemí. Oppo tvrdí, že tu má Realme větší úspěch než OnePlus.
Společnost Oppo stojí za vznikem a rozvojem značek OnePlus a Realme, které se od ní postupně vyvinuly jako samostatné platformy zaměřené na různé segmenty trhu. OnePlus je typicky vnímán jako značka stavějící na výkonu a technických inovacích, Realme zase cílí na dostupnější modely s moderními funkcemi. V roce 2024 byla společnost Oppo čtvrtým největším výrobcem chytrých telefonů na světě po společnostech Apple, Samsung a Xiaomi.