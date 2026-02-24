Open Audio Codec - AOMedia stojící za AV1 vyvíjí nástupce formátu Opus

Souslovím „Breaking News!“ dalo by se začít tuto zprávu. Organizace Alliance for Open Media, zkráceně AOMedia, stojící za video formátem AV1 a vyvíjeným nástupcem AV2, spustila vývoj též otevřeného nástupce zvukového formátu Opus. Vývoje se má účastnit i autor Speex a Opus, sám Jean-Marc Valin, aktuálně pracující pro Google.
Začíná se tak psát nová éra, asi podobně jako když Opus navázal na svého předchůdce, Ogg Vorbis. AOMedia přitom nehodlá spustit nějakou revoluci, je to právě Opus, na jehož základech bude OAC stavět, včetně vznikající první referenční implementace „
liboac “, která je založena na báječné knihovně
libopus. V tuto chvíli jde o velmi raný kód sloužící k testování a podpoře kódování a dekódování raw OAC bitstreamů, jsou zde debuggovací data a naopak chybí podpora seekování.
V tuto chvíli knihovna řeší primárně přejmenování prefixů na
oaci_ a určité ladění kódu. Ke specifikaci formátu zatím nevíme prakticky nic. Cílem je udržet výchozí otevřený formát konkurenceschopný vůči placeným, což už víceméně dekádu neměnný Opus neumožňuje. Konkurence v podobě xHE-AAC si vede typicky lépe pro extrémně nízké datové toky.
Z vlastní zkušenosti si dovolím doplnit, že před dvěma dekádami jsem typicky u filmů nechával 384–448kbit/s AC3, protože přechod na minimálně 192–32kbit/s VBR MP3 nepředstavoval signifikantní datový rozdíl. To umožnil až Ogg Vorbis, kde jsem mohl oscilovat kolem 128kbit/s toku. Opus mi umožnil pro filmy přejít na 112kbit/s, případně u méně náročných na 96kbit/s – vše myšleno pro stereo zvuk. Typická redukce tak už šla z 1536kbit/s DTS na 112kbit/s Opus. Pokud OAC umožní jednoho dne jíž ještě níže, tedy na 80 až 96kbit/s pro stereo záznam, případně pro mono stopy s mluveným slovem jít z 32 až 48kbit/s na 16kbit/s čí méně, bude to pro mě osobně velký posuv vpřed. Uzavřené formáty odmítám bez ohledu na absenci sw patentů v EU, bez ohledu na případnou dostupnost open-source implementace. Na OAC se tedy velmi těším a předpokládám, že na něj z Opusu přejdu, podobně jako z Vorbisu na Opus ještě někdy v průběhu beta verzí.