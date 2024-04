Open Home Foundation nabízí soukromí v chytré domácnosti

Autor: Depositphotos

Nadace Open Home Foundation oznámila svou existenci a snahu stát se podpůrnou organizací pro pro bezplatné projekty domácí automatizace. Založili jsme nadaci Open Home Foundation, abychom bojovali za základní principy soukromí, volby a udržitelnosti chytrých domů za každého člověka, který v nich žije, píše se v oznámení.





Do dnešního dne bylo pod nadaci převedeno více než 240 projektů, standardů, ovladačů a knihoven. Mezi jinými to jsou: Home Assistant, ESPHome, Zigpy, Piper, Improv Wi-Fi, Wyoming a mnoho dalších.





Zástupci organizace vysvětlují, že jde o dlouhodobý bezpečný provoz zmíněných technologií. Udělali jsme to proto, abychom vytvořili hráz proti dohledu, riziku odkupu a tomu, že se z open-source projektů stane abandonware. Cílem je, aby uživatelé mohli své chytré domácnosti používat i v dalších letech a desetiletí, bez ohledu na to, co přijde.