V rámci organizace RIPE NCC, spravující mimo jiné registr IP adres pro Evropu a Blízký východ, vznikla nedávno pracovní skupina věnující se open source. U jejího zrodu stáli pánové Martin Winter a Ondřej Filip. Oba internetoví odborníci se dlouhodobě věnují open source a to konkrétně projektům Quagga (Martin Winter) a BIRD (Ondřej Filip). Protože se se svými aktivitami nemohli v rámci RIPE NCC zapojit do již založených pracovních skupin, rozhodli se vytvořit vlastní WG věnovanou pouze open source.
O vzniku pracovní skupiny s oficiálním názvem Open Source Working Group je aktuální blogpost Ondřeje Filipa. V jeho závěru potom výkonný ředitel CZ.NIC a dlouholetý zastánce open source technologií dodává: „A zítra (16.10.) v 8:00 našeho času bude v rámci RIPE meetingu 67 v Athénách první plný běh této pracovní skupiny. Pokud Vás tedy open source týkající se síťových záležitostí zajímá, můžete se podívat i vzdáleně, celý RIPE meeting lze sledovat na tomto URL.“