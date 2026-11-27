Společnosti OpenAI a Anthropic zveřejnily 23. listopadu 2026 nezávisle vypracované důkazy [1, 2] Valiantovy hypotézy VP ≠ VNP, jednoho z otevřených problémů teoretické informatiky, formulovaného v roce 1979.
Valiantova hypotéza se zabývá fundamentálními hranicemi výpočetní složitosti. Zkoumá, zda existují matematické výrazy, které lze relativně jednoduše definovat, ale které nelze efektivně vypočítat pomocí aritmetických operací. Typickým příkladem je rozdíl mezi determinantem a permanentem matice. Přestože jsou si oba matematické výrazy mimořádně podobné, determinant dokážeme vypočítat efektivně, zatímco pro permanent takový obecný algoritmus neznáme. Důkaz by potvrdil, že tento rozdíl je fundamentální a není pouze důsledkem naší dosavadní neschopnosti objevit lepší algoritmus.
Obě společnosti zveřejnily vedle matematických prací také formální důkazy v systému Lean 4, který umožňuje počítačovou kontrolu jednotlivých logických kroků. Důkaz společnosti Anthropic již úspěšně prošel externí strojovou kontrolou pomocí tří nezávisle implementovaných ověřovacích systémů. To výrazně zvyšuje důvěryhodnost výsledku, komplexní nezávislá odborná kontrola lidskými matematiky však zatím není veřejně doložena.
VP ≠ VNP je algebraickou obdobou slavného problému P vs. NP, za jehož vyřešení nabízí Clayův matematický institut odměnu jednoho milionu dolarů. Zatímco P vs. NP zkoumá, zda lze všechny problémy se snadno ověřitelným řešením také efektivně vyřešit, VP vs. VNP se zabývá obdobnou otázkou ve světě polynomů a aritmetických výpočtů. Důkaz VP ≠ VNP automaticky neznamená důkaz P ≠ NP, mohl by však přinést nové matematické metody využitelné při jeho řešení.
OpenAI navíc 24. listopadu zveřejnila dalších devět matematických prací, mezi nimiž vynikají dva výsledky s potenciálně slibným praktickým dopadem.
Prvním je určení přesné asymptotické složitosti násobení matic. OpenAI předložila důkaz, že optimální exponent násobení čtvercových matic je přesně 2,25, čímž by zodpověděla otázku otevřenou od roku 1969. Nejenže nalezla rychlejší způsob násobení matic, ale zároveň předložila důkaz, že asymptoticky lepší exponent v daném aritmetickém modelu neexistuje. Praktické využití rychlejších algoritmů by mohlo zásadně ovlivnit trénování a provoz umělé inteligence, vědecké simulace, superpočítače i energetickou náročnost datových center.
Druhým je překonání klasické rychlé Fourierovy transformace (FFT). OpenAI předložila algoritmus, který snižuje asymptotickou výpočetní složitost z n·log(n) na přibližně n·√log(n), a současně důkaz odpovídající dolní meze v modelu lineárních obvodů. Jde o potenciální překonání jednoho z nejvýznamnějších algoritmů moderní informatiky, jehož klasická složitost přetrvávala více než 60 let. Výsledek by mohl ovlivnit mobilní komunikace, zpracování obrazu a zvuku, magnetickou rezonanci, radarové systémy, meteorologii i řadu dalších technologií.
Hlavní tvrzení obou nových prací jsou rovněž formalizována v systému Lean. Jejich praktické využití však bude záviset na efektivitě konkrétních implementací na reálném hardwaru.
Významný teoretický informatik Scott Aaronson v reakci na sérii objevů uvedl v blogovém příspěvku s titulkem HOLY SHIT HOLY SHIT HOLY SHIT HOLY SHIT, že má poprvé pocit, že důkaz P ≠ NP nemusí být daleko. Mimořádný význam má především skutečnost, že řada nových výsledků vychází ze společného matematického rámce založeného na geometrii tenzorů. Umělá inteligence tak zřejmě nejen řeší jednotlivé dlouhodobě otevřené problémy, ale vytváří také nové univerzální matematické nástroje.