Společnosti OpenAI a Cisco představily open-source projekt Shirudo (japonsky štít), který má pomoci chránit běžící linuxové systémy v době, kdy se pro ně připravuje a postupně nasazuje oprava zranitelnosti. Do systému dokáže za běhu přidat dočasnou ochranu, takzvaný štít, aniž by bylo nutné restartovat službu. Správci systémů mohou nejprve sledovat, jak by štít ovlivnil provoz a nasadit jej pak mohou až po schválení.
Shirudo využívá eBPF, technologii umožňující spouštět malé programy v řízeném prostředí linuxového jádra. Štíty jsou kryptograficky podepsané a před zavedením se ověřují. Projekt počítá také s využitím agentů, kteří mohou pomáhat zranitelnosti analyzovat a připravit ochranný kód. Rozhodnutí o nasazení však podle autorů stále zůstává na bezpečnostním týmu.
V kontrolovaném testu OpenAI použil Codex k vytvoření štítu, který zablokoval pokus o zneužití zranitelnosti Java4Shell na běžící službě Elasticsearch. Štít přidal kontrolu vstupu do dekodéru Base64 v Javě a Elasticsearch přitom nemusel být ani restartován.
Shirudo vychází z projektu Tetragon, který vznikl v Isovalentu, firmě patřící pod Cisco. Kód je dostupný pod dvouklauzulovou licencí BSD, programy pro eBPF jsou licencovány také pod GNU GPL. Autoři zvou vývojáře, bezpečnostní výzkumníky a správce infrastruktury k testování a dalšímu vývoji.