OpenAI našlo 948 lokálních eskalací práv v linuxovém jádře
OpenAI spustilo v říjnu na linuxovém jádře velký audit, který hledal chyby. Nový model GPT-5.6 Cyber našel asi 5x více lokálních eskalací práv než model GPT-5.6 Sol z července. A to i přes průběžné záplatování jádra.
Nalezeno bylo 948 lokálních eskalací práv a 219 úniků informací s funkčním PoC. Propáleno bylo tokenů za asi 1,2 milióny dolarů. Ke každé zranitelnosti byla AI vygenerována také záplata. Teď je na jednotlivých správcích jádra, aby záplaty prohlédli a případně začlenili.
(zdroj: phoronix)