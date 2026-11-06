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OpenAI našlo 948 lokálních eskalací práv v linuxovém jádře

Jan Fikar
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Umělá inteligence AI programátor Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
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OpenAI našlo 948 lokálních eskalací práv v linuxovém jádře

OpenAI spustilo v říjnu na linuxovém jádře velký audit, který hledal chyby. Nový model GPT-5.6 Cyber našel asi 5x více lokálních eskalací práv než model GPT-5.6 Sol z července. A to i přes průběžné záplatování jádra.

Nalezeno bylo 948 lokálních eskalací práv a 219 úniků informací s funkčním PoC. Propáleno bylo tokenů za asi 1,2 milióny dolarů. Ke každé zranitelnosti byla AI vygenerována také záplata. Teď je na jednotlivých správcích jádra, aby záplaty prohlédli a případně začlenili.

(zdroj: phoronix)

OpenAI zranitelnosti jádra

Autor: OpenAI

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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